ACNE : « LA NUIT DE VARENNES » d'Ettore Scola
Mercredi 20 décembre, 19h30
Cinemazarin Nevers

« LA NUIT DE VARENNES » d’Ettore Scola

(Italie – 1988 – 1h52 avec J-L Barrault, M Mastroianni, J-C Brialy, A Ferréol).

En présence d’Andréa Ferréol.

Juin 1791, Louis XVI fuit à bord d’une berline pour gagner la frontière. Sur le même chemin, le destin a réuni de bien curieux personnages. À Varennes, Louis XVI et la reine sont arrêtés… Ce film historique d’un grand réalisateur italien nous permettra d’échanger avec Andréa Férréol actrice inoubliable de La Grande bouffe de Marco Ferreri qui créa la polémique à Cannes 1973. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T19:30:00+01:00 – 2023-12-20T22:00:00+01:00

Cinemazarin
120 rue de Charleville 58000 Nevers
Nevers 58000
Nièvre
Bourgogne-Franche-Comté

