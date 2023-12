FILM : « LINDA VEUT DU POULET » de Chira Malta et Sébatien Laudenbach Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre FILM : « LINDA VEUT DU POULET » de Chira Malta et Sébatien Laudenbach Cinemazarin Nevers, 14 décembre 2023 19:15, Nevers. FILM : « LINDA VEUT DU POULET » de Chira Malta et Sébatien Laudenbach 14 – 19 décembre Cinemazarin COURT METRAGE :

Le réveillon des Babouchkas de Natalia Mirzoyan – Russie – 2019 – Animation – 8 min

FILM :

« LINDA VEUT DU POULET » de Chira Malta et Sébatien Laudenbach

(France -2023 – 1h13 Animation)

Linda est injustement punie par sa mère, Paulette, qui ferait tout pour se faire pardonner. Même un poulet aux poivrons, elle qui ne sait pas cuisiner. Ce poulet que feu son père savait si bien cuisiner…Mais comment trouver un poulet un jour de grève ? Une petite merveille d’impertinence à déguster en famille.

Cristal du long métrage. Festival d'Annecy 2023. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers

2023-12-14T20:15:00+01:00 – 2023-12-14T22:30:00+01:00

2023-12-14T20:15:00+01:00 – 2023-12-14T22:30:00+01:00

2023-12-19T16:30:00+01:00 – 2023-12-19T18:30:00+01:00

