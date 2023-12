ACNE : « GOODBYE JULIA » de Mohamed Kordofani Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre ACNE : « GOODBYE JULIA » de Mohamed Kordofani Cinemazarin Nevers, 14 décembre 2023 12:45, Nevers. ACNE : « GOODBYE JULIA » de Mohamed Kordofani 14 – 19 décembre Cinemazarin COURT METRAGE :

Le réveillon des Babouchkas de Natalia Mirzoyan – Russie – 2019 – Animation – 8 min

FILM :

« GOODBYE JULIA » de Mohamed Kordofani

(Soudan – 2023 – 2h00 avec Siran Riak, Ger Duany-Eiman Yousif)

Une étrange amitié lie une riche soudanaise musulmane du Nord à une soudanaise chrétienne du Sud démunie après la mort de son mari. Que cache la sollicitude de l’une envers l’autre ? Plaidoyer au féminin contre la haine et la stigmatisation de l’autre.

Prix de la Liberté pour Mohamed Kordofani à Un Certain Regard au Festival de Cannes 2023. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T13:45:00+01:00 – 2023-12-14T15:00:00+01:00

2023-12-19T20:15:00+01:00 – 2023-12-19T22:15:00+01:00 cinéma cinémazarin Détails Heure : 12:45 Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Code postal 58000 Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Cinemazarin Nevers Latitude 46.98987 Longitude 3.149965 latitude longitude 46.98987;3.149965

Cinemazarin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/