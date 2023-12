ACNE : « VIVER MAL » de Joâo Canijo Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre ACNE : « VIVER MAL » de Joâo Canijo Cinemazarin Nevers, 7 décembre 2023 19:00, Nevers. ACNE : « VIVER MAL » de Joâo Canijo 7 – 12 décembre Cinemazarin COURT METRAGE :

Hot Dog de Flore Burban, Logan Cameron, Nicolas Diaz – France – 2019 – Animation – 6 min

FILM :

« VIVER MAL » de Joâo Canijo

(Portugal – 2023 – 2h04 avec Nuno Lopes, Filipa Areosa, Leonor Silveira)

Un hôtel de la côte nord du Portugal, plusieurs familles de touristes se prélassent autour de la piscine pendant que la famille des propriétaires se déchire. Les tensions semblent peu à peu toucher tous les résidents.

Les deux films, tournés en même temps, traitent les mêmes thèmes, dans le même espace, au même moment, avec les personnages secondaires du premier qui deviennent les personnages principaux du deuxième. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

2023-12-12T16:30:00+01:00 – 2023-12-12T18:30:00+01:00

