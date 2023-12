ACNE : « MAL VIVER » de Joäo Canijo Cinemazarin Nevers, 7 décembre 2023 12:45, Nevers.

ACNE : « MAL VIVER » de Joäo Canijo 7 – 12 décembre Cinemazarin

COURT METRAGE :

Hot Dog de Flore Burban, Logan Cameron, Nicolas Diaz – France – 2019 – Animation –

FILM :

« MAL VIVER » de Joäo Canijo

(Portugal – 2023 – 2h07 avec Anabela Moreira, Rita Blanco, Madalena Almeida)

Dans un hôtel de la côte nord du Portugal, vivent plusieurs générations de femmes d’une même famille. L’arrivée inattendue de la plus jeune réveille des rancunes accumulées.

Prix du jury (Ours d’argent) Berlinale 2023.

Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T13:45:00+01:00 – 2023-12-07T15:00:00+01:00

2023-12-12T20:00:00+01:00 – 2023-12-12T22:00:00+01:00

cinéma cinémazarin