Nièvre Ciné Culte – « Drunk » de Thomas Vinterberg Cinemazarin Nevers, 29 novembre 2023, Nevers. Ciné Culte – « Drunk » de Thomas Vinterberg Mercredi 29 novembre, 19h30 Cinemazarin Tarif de 6 € et Gratuit pour les étudiants sur inscription auprès du Crous BFC de Nevers Synopsis : Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

cinéma étudiants culture crous

