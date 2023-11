ACNE : Premier tonnerre de Anastasia Melikhova + «LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS» de Laura Baumeister de Montis Cinemazarin Nevers, 26 novembre 2023, Nevers.

ACNE : Premier tonnerre de Anastasia Melikhova + «LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS» de Laura Baumeister de Montis 26 – 28 novembre Cinemazarin

COURT METRAGE :

Premier tonnerre de Anastasia Melikhova – 2017 – Animation – 4 min

FILM :

«LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS» de Laura Baumeister de Montis

(Nicaragua – 2023 – 1h30 avec Ara Alejandra Medal, Virginia Raquel Sevilla Garcia, Noé Hernandez)

Nicaragua : Maria, 11 ans, et sa mère Lilibeth vivent au bord d’une décharge publique. Lilibeth doit se rendre en ville et laisse sa fille dans un centre de recyclage. Comme elle ne revient pas, Maria se sent perdue mais elle rencontre Tadeo, ami plein d’imagination déterminé à l’aider à retrouver sa mère.

Œuvre sombre avec une lueur d’espoir brillant dans les yeux d’une merveilleuse petite fille.

Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T11:00:00+01:00 – 2023-11-26T12:30:00+01:00

2023-11-28T16:30:00+01:00 – 2023-11-28T18:00:00+01:00

cinéma cinémazatrin