ACNE : « Le chant des vivants » de Cécile Allegra Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre ACNE : « Le chant des vivants » de Cécile Allegra Cinemazarin Nevers, 23 novembre 2023, Nevers. ACNE : « Le chant des vivants » de Cécile Allegra Jeudi 23 novembre, 20h00 Cinemazarin COURT METRAGE :

Premier tonnerre de Anastasia Melikhova – 2017 – Animation – 4 mn

FILM :

« Le chant des vivants » de Cécile Allegra

(France -2023 – 1h22 – Documentaire)

En partenariat avec le Festival Migrant’scène. Débat avec La Cimade.

De jeunes migrants, traumatisés par ce qu’ils ont vécu, sont accueillis par une association qui va les aider à se libérer de ce passé douloureux grâce à l’expression artistique. Un documentaire fort, profondément humain. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00 cinéma cinémazarin Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Cinemazarin Nevers latitude longitude 46.98987;3.149965

Cinemazarin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/