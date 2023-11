ACNE : Premier tonnerre de Anastasia Melikhova + «DÉSERTS » de Faouzi Bensaïdi Cinemazarin Nevers, 23 novembre 2023, Nevers.

ACNE : Premier tonnerre de Anastasia Melikhova + «DÉSERTS » de Faouzi Bensaïdi 23 – 28 novembre Cinemazarin

COURT METRAGE :

Premier tonnerre de Anastasia Melikhova – 2017 – Animation – 4 min

FILM :

«DÉSERTS » de Faouzi Bensaïdi

(Maroc -2023 – 2h00 avec Fehd Benchemsi, Abdelhadi Talbi )

Les tribulations de Mehdi et Hamid qui ont pour mission de recouvrir pour leur agence les arriérés d’emprunts de pauvres bougres. Mêlant comédie et road-movie, le film prend un tour de western lorsque les deux mercenaires désabusés, eux-mêmes mis sous pression, croisent la route d’un bandit de grand chemin.

Ce film atypique fait avec humour le portrait sensible des laissés-pour-compte.

Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T13:45:00+01:00 – 2023-11-23T16:00:00+01:00

2023-11-28T20:15:00+01:00 – 2023-11-28T22:30:00+01:00

cinéma cinémazarin