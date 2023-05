ACNE : Mode-express de Manon Talva + « L’HOMME LE PLUS HEUREUX DU MONDE » de Teona Strugar Mitevska Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Mode-express de Manon Talva, Louis Lecointre – France – 2022 – Fiction –

FILM :

(Macédoine – 2023 – 1h35 avec Jelena Kordić Kuret, Adnan Omerovic, Labina Mitevska)

Sarajevo, de nos jours. Asja, 40 ans, célibataire, s’est inscrite à une journée de speed dating pour faire de nouvelles rencontres. On lui présente Zoran un banquier de son âge. Mais Zoran ne cherche pas l’amour, il cherche le pardon.

