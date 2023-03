ACNE : The people who never stop de Florian Piento + « LA FAMILLE ASADA » de Ryôta Nakano Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

COURT METRAGE :

The people who never stop de Florian Piento – France – 2012 – Animation – 3 min

FILM :

« LA FAMILLE ASADA » de Ryôta Nakano

(Japon – 2023 – 2h07 avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki)

Famille Asada : chacun a un rêve secret, le père aurait aimé être pompier, le grand frère pilote de F1 et la mère, épouse de Yakusa ! Masashi, le benjamin, lui, a réalisé le sien. Grâce à son travail de photographe, chacun se rendra compte que le bonheur est à portée de main.

