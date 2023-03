ACNE : People in Motion de W Lauenstein, C Lauenstei + « ATLANTIC BAR » de Fanny Molins Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

ACNE : People in Motion de W Lauenstein, C Lauenstei + « ATLANTIC BAR » de Fanny Molins Cinemazarin, 24 avril 2023, Nevers. ACNE : People in Motion de W Lauenstein, C Lauenstei + « ATLANTIC BAR » de Fanny Molins Lundi 24 avril, 13h45, 20h15 Cinemazarin COURT METRAGE :

People in Motion de W Lauenstein, C Lauenstein – Allemagne – 2021 – Animation –

FILM :

« ATLANTIC BAR » de Fanny Molins

(France – 2022 – 1h17- documentaire)

À l’Atlantic Bar, avec Nathalie, la patronne, on chante, on danse, on se tient les uns aux autres. Avec la menace de vente du bar, Nathalie et les habitués se confrontent à la fin de leur monde et d’un lieu à la fois destructeur et vital. On pénètre avec beaucoup de pudeur dans ce lieu de récits de vie cabossée. Leur résistance se met en place et leur combat devient le nôtre. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T13:45:00+02:00 – 2023-04-24T15:15:00+02:00

2023-04-24T20:15:00+02:00 – 2023-04-24T21:45:00+02:00 cinéma cinémazarin

