ACNE : People in Motion de W Lauenstein, C Lauenstein +« AFTERSUN » de Charlotte Wells Cinemazarin, 23 avril 2023, Nevers. ACNE : People in Motion de W Lauenstein, C Lauenstein +« AFTERSUN » de Charlotte Wells 23 et 25 avril Cinemazarin COURT METRAGE

People in Motion de W Lauenstein, C Lauenstein – Allemagne – 2021 – Animation –

FILM :

« AFTERSUN » de Charlotte Wells

(GB – 2022 – 1h38 avec Paul Mescal, Fankie Corio, Célia Rowlsonall)

Fin des années 1990, Sophie et son père, complices, passent leurs vacances dans un club de la côte turque. Vingt ans plus tard, les souvenirs de Sophie prennent une nouvelle signification alors qu’elle tente de réconcilier le père qu’elle a connu avec l’homme qu’elle ignorait. Un film tout en finesse sur la fragilité des sentiments.

2023-04-23T11:00:00+02:00 – 2023-04-23T13:00:00+02:00

2023-04-25T20:15:00+02:00 – 2023-04-25T22:15:00+02:00 cinéma cinémazarin

