court metrage :

Y’a bon ? de Marc Faye – France – 2021 – animation – 4 min

FILM :

« TOVE » de Zaida Bergroth

(Finlande – 2023 – 1h43 avec Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Rodney)

Femme libre, artiste, écrivaine… Qui est Tove Janssen, la célèbre créatrice des Moomins ? De la bohême d’Helsinki au Paris d’après guerre, Tove nous emporte dans le tourbillon de sa vie d’artiste et de son amour dévorant pour Vivica Bandler metteuse en scène et directrice de théâtre en nous invitant dans son imaginaire. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T20:15:00+02:00 – 2023-04-13T22:15:00+02:00

2023-04-18T16:30:00+02:00 – 2023-04-18T18:30:00+02:00 cinéma cinémazarin

