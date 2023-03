ACNE : Y’a bon ? de Marc Faye + « INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS » de Alain Ughetto Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

COURT METRAGE :

Y’a bon ? de Marc Faye – France – 2021 – animation – 4 min

FILM :

« INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS » de Alain Ughetto

(Italie – 2022- 1h10 – Animation)

Début du XXe siècle, ses aïeuls ont fui la pauvreté en Italie et migré en France. Le cinéaste retrace leur odyssée et leur rend hommage dans ce film magnifique, pétri de poésie. Film étonnant, drôle, pudique, poétique et militant, mélange d'histoire et de bidouillages. Un hommage intimiste à ces migrants qui ont construit la France.

Cinemazarin
120 rue de Charleville 58000 Nevers

2023-04-13T13:45:00+02:00 – 2023-04-13T15:15:00+02:00

2023-04-18T20:15:00+02:00 – 2023-04-18T21:45:00+02:00 cinéma cinémazarin

