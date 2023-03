ACNE : Chet’s Romance de Bertrand Fèvre + « VENEZ VOIR » de Jonás Trueba Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

COURT METRAGE :

Chet’s Romance de Bertrand Fèvre – France – 1988 – Documentaire – 9 min

FILM :

« VENEZ VOIR » de Jonás Trueba

(Espagne – 2023 – 1h04 avec Itsaso Arana, Francesco Carril, Irene Esco)

Une nuit d’hiver à Madrid, deux couples d’amis se retrouvent après s’être perdu de vue. Susana et Dani rayonnent depuis leur installation en banlieue et annoncent l’arrivée prochaine d’un bébé. La nouvelle perturbe Elena et Guillermo. Pourtant au printemps, ils se décident à venir voir. Le réalisateur rhomérien d’Eva en août s’interroge sur ce qui constitue une existence avec son talent pour capter la mélancolie. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T20:15:00+02:00 – 2023-04-06T21:30:00+02:00

2023-04-11T16:30:00+02:00 – 2023-04-11T18:00:00+02:00 cinéma cinémazarin

