COURT METRAGE :

Chet’s Romance de Bertrand Fèvre – France – 1988 – Documentaire – 9 min

FILM :

« TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE » de Philippe Petit

(France – 2022 – 1h25 avec Swann Arlaud, Sarah Adler)

Max, paysagiste tenace, se bat pour créer un jardin sauvage, en plein centre-ville. Le film attire la sympathie avec son anti-héros naïf et idéaliste, qui se heurte de plein fouet à la réalité, et met le doigt sur les contradictions entre affichage politique de participation citoyenne et réalité de l’urbanisme. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T13:45:00+02:00 – 2023-04-06T15:45:00+02:00

2023-04-06T13:45:00+02:00 – 2023-04-06T15:45:00+02:00
2023-04-11T20:15:00+02:00 – 2023-04-11T22:15:00+02:00

