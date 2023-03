ACNE : Les antilopes de Maxime Martinot + « RADIO METRONOM » de Alexandru Belc Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

ACNE : Les antilopes de Maxime Martinot + « RADIO METRONOM » de Alexandru Belc Cinemazarin, 2 avril 2023, Nevers. ACNE : Les antilopes de Maxime Martinot + « RADIO METRONOM » de Alexandru Belc 2 – 4 avril Cinemazarin COURT METRAGE :

Les antilopes de Maxime Martinot – France – 2020 – Fiction – 8 min

FILM :« RADIO METRONOM » de Alexandru Belc

(Roumanie – 2023 – 1h42 avec Mara Bugarin, Şerban Lazarovici)

Bucarest, 1972. Ana, 17 ans rêve d’amour et de liberté. Un soir, avec des amis à une fête, ils décident de faire passer une lettre à Metronom, l’émission musicale que Radio Free Europe diffuse clandestinement en Roumanie. C’est alors que débarque la police secrète de Ceausescu, la Securitate… Film terrifiant sur un morceau de l’histoire roumaine tourné caméra à l’épaule.

Prix de la mise en scène Un certain Regard Cannes 2022. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T20:15:00+02:00 – 2023-04-02T22:15:00+02:00

2023-04-04T16:30:00+02:00 – 2023-04-04T18:30:00+02:00 cinéma cinémazarin

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Cinemazarin Nevers

Cinemazarin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

ACNE : Les antilopes de Maxime Martinot + « RADIO METRONOM » de Alexandru Belc Cinemazarin 2023-04-02 was last modified: by ACNE : Les antilopes de Maxime Martinot + « RADIO METRONOM » de Alexandru Belc Cinemazarin Cinemazarin 2 avril 2023 Cinemazarin Nevers Nevers

Nevers Nièvre