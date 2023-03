ACNE : Les antilopes de Maxime Martinot + « LA ROMANCIÈRE, LE FILM ET LE HEUREUX HASARD » De Hong Sang-Soo Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Les antilopes de Maxime Martinot – France – 2020 – Fiction – 8 min

FILM :

« LA ROMANCIÈRE, LE FILM ET LE HEUREUX HASARD » De Hong Sang-Soo

(Corée du Sud – 2023 – 1h33 avec Hye-yeong Lee, Kim Min-Hee)

Banlieue de Séoul. Junhee, romancière de renom, rend visite à une amie libraire perdue de vue. Dans sa déambulation, elle rencontre un réalisateur puis fait la connaissance de Kilsoo, une jeune actrice à qui elle propose de faire un film ensemble. Cette comédie subtile sur l’art et la création célèbre autant la beauté et la complicité féminine que celle des rencontres fortuites. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T13:45:00+02:00 – 2023-03-30T15:30:00+02:00

2023-04-04T20:15:00+02:00 – 2023-04-04T22:15:00+02:00 cinéma cinémazarin

