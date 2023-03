ACNE : Una furtiva lagrima de Carlo Vogele + « L’ENVOL » de Pietro Marcello Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

ACNE : Una furtiva lagrima de Carlo Vogele + « L’ENVOL » de Pietro Marcello Cinemazarin, 23 mars 2023, Nevers. ACNE : Una furtiva lagrima de Carlo Vogele + « L’ENVOL » de Pietro Marcello 23 – 28 mars Cinemazarin COURT METRAGE :

Una furtiva lagrima de Carlo Vogele – Etats-Unis – 2011 – Animation – 3 min

FILM :

« L’ENVOL » de Pietro Marcello

(France – 2022 – 1h40 avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel) DÉBAT

En présence de Raphaël Thiéry le jeudi 23 mars 2023 à 20h.

Juliette, passionnée par le chant et la musique, grandit seule avec son père, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Elle rencontre une magicienne qui lui promet de l’emmener loin de son village. L’Envol nous sort progressivement de la boue des tranchées pour nous entraîner vers la beauté et l’innocence. Un conte musical et romantique au charme troublant. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T20:00:00+01:00 – 2023-03-23T22:00:00+01:00

2023-03-28T16:30:00+02:00 – 2023-03-28T18:30:00+02:00 cinéma cinémazarin

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Cinemazarin Nevers

Cinemazarin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

ACNE : Una furtiva lagrima de Carlo Vogele + « L’ENVOL » de Pietro Marcello Cinemazarin 2023-03-23 was last modified: by ACNE : Una furtiva lagrima de Carlo Vogele + « L’ENVOL » de Pietro Marcello Cinemazarin Cinemazarin 23 mars 2023 Cinemazarin Nevers Nevers

Nevers Nièvre