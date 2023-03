ACNE : Una furtiva lagrima de Carlo Vogele + « LA FEMME DE TCHAIKOVSKI » de Kirill Serebrennikov Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

ACNE : Una furtiva lagrima de Carlo Vogele + « LA FEMME DE TCHAIKOVSKI » de Kirill Serebrennikov Cinemazarin, 23 mars 2023, Nevers. ACNE : Una furtiva lagrima de Carlo Vogele + « LA FEMME DE TCHAIKOVSKI » de Kirill Serebrennikov 23 – 28 mars Cinemazarin COURT METRAGE :

Una furtiva lagrima de Carlo Vogele – Etats-Unis – 2011 – Animation – 3 min

FILM :

« LA FEMME DE TCHAIKOVSKI » de Kirill Serebrennikov

(Russie – 2022 – 2h23 avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova)

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme brillante, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. L’amour qu’elle lui porte tourne à l’obsession, mais cet amour n’est pas partagé, lui étant homosexuel. Elle accepte de tout endurer pour rester auprès de lui. Plus qu’une simple reconstitution historique, un film éblouissant de la part du réalisateur russe vivant désormais en exil. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T13:30:00+01:00 – 2023-03-23T16:00:00+01:00

2023-03-28T19:45:00+02:00 – 2023-03-28T22:00:00+02:00 cinéma cinémazarin

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Cinemazarin Nevers

Cinemazarin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

ACNE : Una furtiva lagrima de Carlo Vogele + « LA FEMME DE TCHAIKOVSKI » de Kirill Serebrennikov Cinemazarin 2023-03-23 was last modified: by ACNE : Una furtiva lagrima de Carlo Vogele + « LA FEMME DE TCHAIKOVSKI » de Kirill Serebrennikov Cinemazarin Cinemazarin 23 mars 2023 Cinemazarin Nevers Nevers

Nevers Nièvre