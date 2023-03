ACNE : Nouveau Voisin de Vincent Hazard + « FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE » de Maja Haj Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

COURT METRAGE :

Nouveau Voisin de Vincent Hazard – France – 2022 – Fiction – 5 min

FILM :

« FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE » de Maja Haj

(Palestine – 2022 – 1h50 avec Amer Hlehel, Ashraf Farah, Anat Hadid)

Walid, 40 ans, Palestinien vivant à Haïfa avec sa femme et ses deux enfants, cultive sa dépression et ses velléités littéraires. L’emménagement d’un nouveau voisin, Jalal, bouleverse son quotidien. S’il aborde en toile de fond le conflit israélo-arabe, le film pose un questionnement moral et existentiel. Cette comédie noire, servie par un duo burlesque, manie élégamment l’ironie et le sens de l’absurde.

Prix meilleur scénario Un Certain Regard. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T20:15:00+01:00 – 2023-03-16T22:15:00+01:00

2023-03-21T16:30:00+01:00 – 2023-03-21T18:30:00+01:00 cinéma cinémazarin

