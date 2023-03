ACNE : Nouveau Voisin de Vincent Hazard + « NOSTALGIA » de Mario Martone Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

ACNE : Nouveau Voisin de Vincent Hazard + « NOSTALGIA » de Mario Martone Cinemazarin, 16 mars 2023, Nevers. ACNE : Nouveau Voisin de Vincent Hazard + « NOSTALGIA » de Mario Martone 16 – 21 mars Cinemazarin COURT METRAGE :

Nouveau Voisin de Vincent Hazard – France – 2022 – Fiction – 5 min

FILM :

NOSTALGIA » de Mario Martone

(Italie – 2022 – 1h57 avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno)

Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge. L’ombre de la Mafia plane sur ce drame inspiré des tragédies antiques. Un film envoûtant aux résonances mystiques. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T13:45:00+01:00 – 2023-03-16T15:45:00+01:00

2023-03-21T20:15:00+01:00 – 2023-03-21T22:15:00+01:00 cinéma cinémazarin

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Cinemazarin Nevers

Cinemazarin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

ACNE : Nouveau Voisin de Vincent Hazard + « NOSTALGIA » de Mario Martone Cinemazarin 2023-03-16 was last modified: by ACNE : Nouveau Voisin de Vincent Hazard + « NOSTALGIA » de Mario Martone Cinemazarin Cinemazarin 16 mars 2023 Cinemazarin Nevers Nevers

Nevers Nièvre