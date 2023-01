ACNE : Les joies sauvages de Aurélie Bonamy + « POET » de Darezhan Omirbayev Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Découverte d'un film en avant-première en partenariat avec l'AFCAE

Cinemazarin
120 rue de Charleville 58000 Nevers

COURT METRAGE :

Les joies sauvages de Aurélie Bonamy – France – 2021 – Essai – 7 min

FILM :

« POET » de Darezhan Omirbayev

(Kazakhstan – 2022 – 1h45 avec Y. Kanaev, S. Salkinbayev, K. Kabylgazina)

Didar est un poète absorbé par son travail dans un petit journal. En lisant l’histoire d’un célèbre poète kazakh du 19ème exécuté par les autorités, il est profondément ébranlé, y reconnaissant la dureté et la nécessité de sa vocation. Invité à donner une lecture dans une petite ville, il se retrouve déchiré entre la douleur et la joie, ses accomplissements et ses échecs. Prix de la Mise en Scène – Tokyo 2021

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T20:15:00+01:00

2023-02-07T18:30:00+01:00

