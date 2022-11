ACNE : Cell 364 de M. Babo, Z. Rossion + « LE SERMENT DE PAMFIR » de Dmytro Sukholytkvy-Sobchuk Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

SEMAINE « CINÉMA UKRAINIEN »

COURT METRAGE :

Cell 364 de M. Babo, Z. Rossion – Allemagne – 2020 – Documentaire – FILM :

« LE SERMENT DE PAMFIR » de Dmytro Sukholytkvy-Sobchuk

(Ukraine -2022 – 1h42 avec Oleksandr, Stanislas Potiak)

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable force de la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de renouer avec son passé trouble au risque de tout perdre. Pamfir livre une autre facette du cinéma ukrainien, chronique familiale et film de gangsters. Une occasion de découvrir un acteur de premier plan.

