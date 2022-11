ACNE : Cell 364 de M. Babo, Z. Rossion + « BUTTERFLY VISION » de Maksym Nakonechnyi Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

ACNE : Cell 364 de M. Babo, Z. Rossion + « BUTTERFLY VISION » de Maksym Nakonechnyi Cinemazarin, 8 décembre 2022, Nevers. ACNE : Cell 364 de M. Babo, Z. Rossion + « BUTTERFLY VISION » de Maksym Nakonechnyi 8 – 13 décembre Cinemazarin SEMAINE « CINÉMA UKRAINIEN » Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Monastère de la Visitation Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté COURT METRAGE :

Cell 364 de M. Babo, Z. Rossion – Allemagne – 2020 – Documentaire – FILM :

« BUTTERFLY VISION » de Maksym Nakonechnyi

(Ukraine – 2022 – 1h47 avec R. Burkovska, L. Valivots, M. Vytrykhoska)

Lilia, une spécialiste en reconnaissance aérienne, retourne auprès de sa famille en Ukraine après plusieurs mois passés en prison dans le Donbass. Le traumatisme de la captivité refait surface et la tourmente. Quelque chose de profondément ancré en elle l’empêche d’oublier. Elle refuse de se voir comme une victime et se bat pour se libérer.

L’actrice est inoubliable dans son interprétation de l’effondrement stoïque de Lilia.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T13:45:00+01:00

2022-12-13T22:15:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Monastère de la Visitation Ville Nevers lieuville Cinemazarin Nevers Departement Nièvre

Cinemazarin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

ACNE : Cell 364 de M. Babo, Z. Rossion + « BUTTERFLY VISION » de Maksym Nakonechnyi Cinemazarin 2022-12-08 was last modified: by ACNE : Cell 364 de M. Babo, Z. Rossion + « BUTTERFLY VISION » de Maksym Nakonechnyi Cinemazarin Cinemazarin 8 décembre 2022 Cinemazarin Nevers Nevers

Nevers Nièvre