ACNE : L’immoral de Ekin Koca + « R.M.N. » de Christian Mungui Cinemazarin, 1 décembre 2022, Nevers. ACNE : L’immoral de Ekin Koca + « R.M.N. » de Christian Mungui 1 – 6 décembre Cinemazarin SEMAINE « TRAVAIL ET SOLIDARITÉ » Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Monastère de la Visitation Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté COURT METRAGE :

L’immoral de Ekin Koca – France – 2021 – Animation – 4 min FILM :

« R.M.N. » de Christian Mungui

(Roumanie – 2022 – 2h05 avec M. Grigore, J. State, M. Bârladeanu)

Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie. Quand l’usine, que son ex-petite amie dirige, décide de recruter des employés étrangers, les frustrations, les conflits et les passions refont surface, brisant le semblant de paix dans la communauté. Le nationalisme se ravive. R.M.N. aborde les effets secondaires du politiquement correct.

2022-12-01T13:45:00+01:00

2022-12-06T22:15:00+01:00

