SEMAINE « FESTIVAL MIGRANT'SCÈNE» Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers COURT METRAGE :

Atash (La soif) – Iran – 2021 – Fiction – 1 min FILM :

« FLEE » de Jonas Poher Rasmussen

(Danemark – 2022 – 1h29 – film d’animation)

L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années 80 alors qu’il n’était qu’un enfant. Trente ans plus tard, désormais universitaire au Danemark, sur le point d’épouser son compagnon, il est poussé à se dévoiler. Il replonge dans son tragique passé, entre innocence de l’enfance et traumatisme de l’exil. Dessins complétés d’images d’archives, pour raconter l’indicible.

Nombreux prix aux festivals d’Annecy, de Sundance…

