ACNE : Atash (La soif) – Iran + « 9 JOURS À RAQQA » de Xavier de Lauzanne Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

ACNE : Atash (La soif) – Iran + « 9 JOURS À RAQQA » de Xavier de Lauzanne Cinemazarin, 24 novembre 2022, Nevers. ACNE : Atash (La soif) – Iran + « 9 JOURS À RAQQA » de Xavier de Lauzanne Jeudi 24 novembre, 20h00 Cinemazarin SEMAINE « FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE» Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Monastère de la Visitation Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté COURT METRAGE :

Atash (La soif) – Iran – 2021 – Fiction – 1 min FILM :

« 9 JOURS À RAQQA » de Xavier de Lauzanne

(France – 2021 – 1h30 – documentaire)

Leila Mustapha, 30 ans, ingénieure en génie civil, est la jeune maire de Raqqa, l’ancienne capitale autoproclamée de l’état islamique en Syrie. Plongée dans un monde d’hommes, elle a pour mission de reconstruire sa ville en ruines après la guerre. Ce documentaire passionnant dresse le portrait d’une femme qui impose le respect. La musique d’Ibraïm Malouf, composée pour le film, accompagne les images comme une complainte mais le film livre un message plein d’optimisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T20:00:00+01:00

2022-11-24T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Monastère de la Visitation Ville Nevers lieuville Cinemazarin Nevers Departement Nièvre

Cinemazarin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

ACNE : Atash (La soif) – Iran + « 9 JOURS À RAQQA » de Xavier de Lauzanne Cinemazarin 2022-11-24 was last modified: by ACNE : Atash (La soif) – Iran + « 9 JOURS À RAQQA » de Xavier de Lauzanne Cinemazarin Cinemazarin 24 novembre 2022 Cinemazarin Nevers Nevers

Nevers Nièvre