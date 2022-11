ACNE : « TORI et LOKITA » de Luc et Jean-Pierre Dardenne Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

SEMAINE « FESTIVAL MIGRANT'SCÈNE»

« TORI et LOKITA » de Luc et Jean-Pierre Dardenne

(Belgique – 2022 – 1h28 avec Pablo Shils, Joely Mbundu, Alban Ukaj ) Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.

Les Frères Dardenne livrent un film sobre et profondément émouvant interprété par des acteurs non professionnels, remarquables. Ce film de fiction plaide pour un accueil plus humain des migrants et, plus particulièrement, des mineurs non accompagnés.

Prix spécial du 75e anniversaire du Festival de Cannes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T13:45:00+01:00

2022-11-29T22:15:00+01:00

