ACNE :Tu demanderas à ta mère de Juliette Allain + « WALDEN » de Bojena Horackova
Cinemazarin
Nevers

Nièvre

SEMAINE « RÉCITS DE VIE »
Cinemazarin
120 rue de Charleville 58000 Nevers

Tu demanderas à ta mère de Juliette Allain – France – 2020 – Fiction – FILM :

« WALDEN » de Bojena Horackova

(Lituanie – 2022 – 1h25 avec I. M. Bartaite, L. Jurgelis, F. Babe)

Après trente ans d’exil à Paris, Jana revient à Vilnius. Elle veut retrouver le lac que Paulius, son premier amoureux, appelait Walden. Chronique de la jeunesse lituanienne d’avant la chute du bloc communiste, où, entre premiers émois et marché noir, les rêves de liberté s’incarnent à l’Ouest.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T20:15:00+01:00

2022-11-22T18:30:00+01:00

