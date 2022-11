ACNE : Tu demanderas à ta mère de Juliette Allain + « 107 MOTHERS » de Peter Kerekes Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

ACNE : Tu demanderas à ta mère de Juliette Allain + « 107 MOTHERS » de Peter Kerekes Cinemazarin, 17 novembre 2022, Nevers. ACNE : Tu demanderas à ta mère de Juliette Allain + « 107 MOTHERS » de Peter Kerekes 17 – 22 novembre Cinemazarin SEMAINE « RÉCITS DE VIE » Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Monastère de la Visitation Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté COURT METRAGE

Tu demanderas à ta mère de Juliette Allain – France – 2020 – Fiction – 7 min FILM

« 107 MOTHERS » de Peter Kerekes

(Slovaquie – 2022 – 1h33 avec M. Klimova, I.Kiryazeva, L. Vasylyna)

Lyesa donne naissance à un petit garçon dans une prison d’Ukraine, où les mères peuvent s’occuper de leurs enfants jusqu’à leurs trois ans. Ensuite, Il faut trouver un membre de la famille prêt à le recueilllir, ou le placer définitivement en orphelinat. À l’approche de l’anniversaire fatidique, Lyesa tente tout pour ne pas être séparée de son fils.

Un beau portrait de femme et une peinture réaliste de l’univers carcéral.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T13:45:00+01:00

2022-11-22T22:15:00+01:00

