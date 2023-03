Bal Folk-trad Ciném’Aude – l’Elysée, Limoux (11)

Bal Folk-trad Ciném’Aude – l’Elysée, Limoux (11), 1 avril 2023, . Bal Folk-trad Samedi 1 avril, 18h00 Ciném’Aude – l’Elysée, Limoux (11) L’association solid’air de limoux organise un festival pour : l’association VML (maladies lysosomales touchant de nombreux enfants).

(maladies lysosomales touchant de nombreux enfants). l’unité locale de Limoux – Croix-Rouge française

l’antenne locale des resto du cœur de Limoux Le duo Philecat – musiciens de Tradenbulle – fera un bal folk-trad Samedi après midi 1er Avril de 18h30 à 20hau sous-sol du cinéma l’Elysée9, Allée des Marronniers · 11300 LimouxRestauration sur place Le site de l’association Tradenbulle : http://tradenbulle.free.fr Le site du duo Philecat : http://philecat.free.fr Le groupe Facebook source : événement Bal Folk-trad publié sur AgendaTrad Ciném’Aude – l’Elysée, Limoux (11) 9, Allée des Marronniers Ciném’Aude – l’Elysée, 11300 Limoux, France [{« link »: « http://tradenbulle.free.fr »}, {« link »: « http://philecat.free.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/groups/894127017448318 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41927 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T18:00:00+02:00 – 2023-04-01T20:00:00+02:00

2023-04-01T18:00:00+02:00 – 2023-04-01T20:00:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Ciném'Aude - l'Elysée, Limoux (11) Adresse 9, Allée des Marronniers Ciném'Aude - l'Elysée, 11300 Limoux, France Age max 110 Lieu Ville Ciném'Aude - l'Elysée, Limoux (11)

Ciném'Aude - l'Elysée, Limoux (11) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//