Affamée – Documentaire sur Joëlle Léandre Cinématographe (Le) Nantes, 29 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-29 20:30 –

Gratuit : non 5 € / 3 € Billetterie au guichet du Cinématographe

Projection du documentaire de Christian Pouget et Antoine Traverson – France, 2019 – 52 min. :Christian Pouget nous entraîne dans les méandres du free-jazz en proposant une rencontre avec Joëlle Léandre. Il dresse le portrait d’une artiste renommée, compositrice et contrebassiste, femme engagée et fée bienfaitrice pour ses musiciens. Ce portrait alterne des scènes de répétitions d’une œuvre marquante écrite pour un orchestre de 10 musiciens: « Can You Hear Me », et l’évocation par l’artiste elle-même d’étapes importantes de sa vie personnelle, qui ont structuré son développement musical. Suivie d’une discussion avec Joëlle Léandre et Christian Pouget. Dans le cadre de Ciné Femmes Partenariat Pannonica et le Cinématographe

Cinématographe (Le) Centre Ville Nantes 44000

