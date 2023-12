Ciné-club Vidéodrome : Le Journal d’une femme de chambre Cinématographe (Le) Nantes, 18 décembre 2023 19:30, Nantes.

2023-12-18

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non 5€ tarif plein / 3€ tarif réduit (carte blanche)

Film de Luis Buñuel (France-Italie, 1964, 1h32 • avec Jeanne Moreau, Michel Piccoli) La province française en 1928. Une jeune femme arrive de Paris dans une grande maison bourgeoise où elle a été engagée comme femme de chambre… Premier film de la dernière période de Buñuel, celle de sa complicité avec Jean-Claude Carrière – le curé dans le film. Fidèle aux fondements idéologiques du surréalisme et à l’esprit de L’Âge d’or (film interdit en France de 1932 jusqu’en… 1981), Buñuel déplace l’action du roman de Mirbeau, qui s’attaquait à la bourgeoisie française à l’époque de l’affaire Dreyfus, et la situe en 1928, dans une France qu’il a bien connue. Cela donne une chronique pas très rassurante mais dont le jeu de massacre par l’humour est très réjouissant. Jeanne Moreau en soubrette au regard perçant et à la conduite énigmatique est magistrale. Lundi 18 décembre à 20:30 : séance Vidéodrome, suivie d’une analyse filmique d’environ 45 minutes conçue comme une initiation à la culture cinéphilique, et d’un échange, proposés par Antoine Bourg, enseignant en cinéma et membre de la commission de programmation du Cinématographe.

Cinématographe (Le) Centre Ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 http://www.lecinematographe.com