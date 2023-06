La promesse d’Europe Cinématique Française, 28 juin 2022, .

La promesse d’Europe Mardi 28 juin 2022, 10h00 Cinématique Française Entré libre, gratuit, sur place et sur inscription

Mardi 28 juin 2022 à la Cinématique Française, à partir de 10h, l’Académie « Notre Europe – Institut Jacques Delors » organise sa conférence annuelle, l’événement phare de cette année. Son objectif est double. D’une part, ouvrir un espace de dialogue entre des personnalités européennes et des jeunes pour que ces derniers expriment leurs attentes relatives au projet européen, que la guerre en Ukraine conduit à reformuler. D’autre part, permettre aux jeunes de mieux comprendre l’Union européenne et ses politiques, notamment les opportunités qu’elle leur offre en matière de mobilité, formation ou engagement citoyen, perçues comme une promesse d’Europe plus inclusive et solidaire.

Cet événement s’articule autour de trois moments :

10h à 12h30 : des débats avec des personnalités européennes visant à créer un dialogue autour de l’avenir de l’Europe. Cette édition sera l’occasion d’échanger sur la promotion des valeurs de l’UE telles que la démocratie libérale, la protection des droits humains, la solidarité européenne et la paix comme bien commun.

Pour qui ?

Dans la continuité de l’Académie Notre Europe qui propose un parcours de formation gratuit à la citoyenneté européenne accueillant chaque année plus de 60 jeunes de tout horizon, la Conférence Jacques Delors est ouverte à tous les jeunes de 16 à 30 ans.

L’édition 2022 sous le signe de la promesse

Après s’être interrogé pour la première édition sur la manière dont les citoyens européens pouvaient collectivement rebondir en Europe face à l’ampleur de la crise sanitaire, l’édition 2022 portera sur les promesses que contient le projet européen au cœur de la programmation, notamment en matière de mobilité et d’engagement citoyen. Au regard de l’actualité, la Conférence Jacques Delors, sous le thème « Promesse d’Europe », abordera également la situation en Ukraine à travers la question des valeurs de l’Union européenne que représente la démocratie libérale, la protection des droits humains, la solidarité européenne, la paix comme bien commun et la nécessité de les préserver dans un contexte si difficile.

Cinématique Française 51 rue de Bercy Paris 12e 75012

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-28T10:00:00+02:00 – 2022-06-28T18:00:00+02:00

Institut Jacques Delors Notre Europe

Crédits : Institut Jacques Delors