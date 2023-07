Projection Cinémathèque Cinematheque Saint-Etienne Saint-Étienne, 15 septembre 2023, Saint-Étienne.

Projection Cinémathèque 15 et 16 septembre Cinematheque Saint-Etienne Entrée libre, nombre limité de places disponibles

Le Ciné-journal retrouvé, le film

Entre 1926 et 1939 la cinémathèque a tourné pour le compte de la municipalité, un journal d’actualités locales, en pellicule 35 mm muet : véritable trésor des collections d’aujourd’hui.

En novembre 2014, le CNC nous a annoncé la numérisation de ce fonds de plus de 20 000 mètres de pellicule, dans le cadre de la Commission du patrimoine cinématographique national.

A l’issue de cette numérisation exhaustive, l’équipe de la cinémathèque a pu présenter à nouveau le Ciné-journal stéphanois restauré en 2 K par ses soins, dans son intégralité et contextualisé par la lecture des articles de la presse écrite de l’époque.

Dans le cadre du Centenaire de la Cinémathèque, Anaelle Chevalier et Vincent Sabot qui avaient porté cette restauration, ont réalisé un documentaire de création, qui témoigne de la vitalité économique, sociale, politique et industrielle de la ville des années trente mais aussi du traumatisme de son basculement dans la Seconde Guerre mondiale.

Projection :

Des stéphanois entre deux guerres de Anaelle Chevalier et Vincent Sabot, documentaire, France, 2023, 50′

Basé sur une recherche documentaire dans les archives départementales, municipales et de la médiathèque étayant les collections d’actualités cinématographiques de la Cinémathèque, ce film raconte l’entre-deux-guerres dans le bassin stéphanois vu à travers le récit de trois personnages notoires de cette époque : un commissaire attaché aux affaires politiques, une avocate sensible au droits des femmes, un médecin impliqué dans la dynamique du Front Populaire.

Séances en présence de la réalisatrice et du réalisateur, qui présenteront le processus de restauration et de création, précédé d’extraits restaurés et sonorisés du Ciné-journal de Saint-Etienne et de la Ciné-presse stéphanoise

Cinematheque Saint-Etienne 20-24 rue Jo Gouttebarge-BP25 Saint-Étienne 42001 cedex 1 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 43 09 95 http://cinematheque.saint-etienne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0477430995 »}, {« type »: « email », « value »: « cinematheque@saint-etienne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinematheque.saint-etienne.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:30:00+02:00 – 2023-09-15T19:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

@archives-cinematheque