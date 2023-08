A la découverte du cinéma en 16mm – Projection de films Cinémathèque Robert-Lynen de la Ville de Paris Paris, 15 septembre 2023, Paris.

A la découverte du cinéma en 16mm – Projection de films Vendredi 15 septembre, 09h30 Cinémathèque Robert-Lynen de la Ville de Paris Séance destinée aux élèves des écoles élémentaires : Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles (48 places)

Séance unique dans la salle de projection de la Cinémathèque Robert-Lynen pour célébrer les 100 ans du cinéma 16mm. Une programmation de quatre courts-métrages qui permet de découvrir un patrimoine cinématographique exceptionnel tant du point de vue de la technique que des images. Tous les films projetés font l’objet d’une discussion avec les enfants.

Cinémathèque Robert-Lynen de la Ville de Paris 11 rue Jacques-Bingen 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 12 81 54 https://cinemathequerobertlynen.paris.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/a-la-decouverte-du-cinema-en-16mm-projection-de-films-seance-scolaire »}] La cinémathèque Robert-Lynen est un service de la Direction des affaires scolaires de la Mairie de Paris. Fondée en 1925, sa mission consiste à faire du cinéma un support pédagogique, un spectacle récréatif et un objet de culture auprès des jeunes parisiens. Le bâtiment abrite une salle de cinéma datant des années 1950 ainsi qu’une collection unique rassemblant plus de 3 700 films sur supports 16 et 35 mm, 10 000 photographies noir et blanc sur plaques de verre, 3 200 autochromes (premier procédé photographique couleur sur plaque de verre), 400 affiches de films, 260 plaques de lanternes magiques, des objets de pré-cinéma et des projecteurs. En plus d’assurer la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine, la cinémathèque puise dans la richesse de cette collection pour mener des actions pédagogiques d’éducation destinées aux enfants. Des classes culturelles pour les élèves des écoles élémentaires et des ateliers pour les enfants fréquentant les centres de loisirs de la Ville de Paris sont ainsi ouverts chaque année afin de découvrir l’histoire du cinéma et d’explorer les principes du langage de l’image. M2, M3 Villiers /Malesherbes Bus 94 Place-du-Général-Catroux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T11:00:00+02:00

Elsa Bacle – Cinémathèque Robert-Lynen