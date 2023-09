JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Cinémathèque Gnidzaz Martigues, 17 septembre 2023, Martigues.

La cinémathèque municipale Prosper Gnidzaz a pour objectifs la collecte, l’inventaire et la conservation de films et de non-films dans une perspective patrimoniale. Elle a aussi pour mission de valoriser ses collections et de sensibiliser les publics à l’histoire, la production et à l’esthétique du cinéma.

Profitez de ce week-end pour vous inscrire au parcours « Martigues, Terre de cinéma » !

Depuis la Cinémathèque municipale Prosper Gnidzaz jusqu’à la ville de Port de Bouc, venez vivre l’expérience d’une immersion dans l’histoire du cinéma. De « Toni » réalisé par Jean Renoir, en passant par la Palmes d’or du Festival de Cannes « Titane » de Julia Ducournau sans oublier l’inévitable Provence Studios et « The Walking dead », le spin-off de la série culte… l’équipe de la cinémathèque vous fera découvrir les coulisses et l’histoire du patrimoine cinématographique de la ville de Martigues.

Cinémathèque Gnidzaz 4 Rue Colonel Denfert MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 10 91 30 »}, {« type »: « email », « value »: « cinematheque.gnidzaz@ville-martigues.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

