JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2023 – Visites commentées de la Cinémathèque Gnidzaz et de ses réserves de films Samedi 16 septembre, 15h00, 16h00 Cinémathèque Gnidzaz Visite gratuite sur inscription

La cinémathèque a pour objectifs la collecte, l’inventaire et la conservation de films et de non-films. Elle a aussi pour mission de valoriser ses collections et de sensibiliser les publics à l’histoire et à l’esthétique du cinéma. Profitez de ce week-end pour suivre son parcours permanent, retraçant l’histoire du cinéma, des premiers instruments d’optiques et effets spéciaux au film amateur, et découvrez la ville à travers la caméra de nombreux cinéastes tels que Jean Renoir, Gilles Grangier, Robert Guédiguian, Paul Carpita, Julia Ducournau, Olivier Marchal…

Cette entrée en matière sera complétée par une visite exceptionnelle des réserves de films et la projection d’un film d’archives autour du 40ème anniversaire de l’Hôtel de ville.

Cinémathèque Gnidzaz 4 Rue Colonel Denfert MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 10 91 30 »}, {« type »: « email », « value »: « cinematheque.gnidzaz@ville-martigues.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Ville de Martigues