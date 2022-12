ATELIER PRE-CINEMA Cinémathèque Gnidzaz Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

ATELIER PRE-CINEMA Cinémathèque Gnidzaz, 21 janvier 2023, Martigues. ATELIER PRE-CINEMA Samedi 21 janvier 2023, 14h00 Cinémathèque Gnidzaz

Entrée libre

Projection d’un court-métrage suivie d’un atelier Thaumatrope Cinémathèque Gnidzaz 4 Rue Colonel Denfert MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le petit Gruffalo, 2012, Uwe Heidschöttere,Johannes Weiland, 2012, 27’

Son papa l’a averti : en aucun cas, le Petit Gruffalo n’a le droit d’aller

se promener seul dans les bois profonds. C’est bien trop dangereux !

Un animal rôde dans les parages… une créature terrifiante,

gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus dures que

l’acier. C’est la Grande Méchante Souris ! Réalisation d’un thaumatrope sur le thème du Gruffalo

Le thaumatrope est un jeu d’observation qui s’appuie sur la

persistance des images sur la rétine. Par illusion d’optique et sous

l’effet d’un mouvement rapide et répété, les deux dessins se

confondent et s’associent en une autre image. Celle-ci est

entièrement créée par le cerveau en raison du phénomène de

persistance rétinienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T14:00:00+01:00

2023-01-21T16:00:00+01:00 L’Agence du court-métrage

