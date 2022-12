HOMMAGE A JEAN-LUC GODARD Cinémathèque Gnidzaz, 3 janvier 2023, Martigues.

HOMMAGE A JEAN-LUC GODARD 3 – 28 janvier 2023 Cinémathèque Gnidzaz

Entrée libre

La cinémathèque Gidzaz rend hommage au célèbre cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard. Figure de proue de la Nouvelle vague, il a signé « Le Mépris », « Pierrot Le Fou » ou encore « À Bout de Souffle ».

Admiré par certains et fustigé par d’autres , « L’art d’aujourd’hui, c’est Jean-Luc Godard. » écrivait Louis Aragon en septembre 1965, dans les « Lettres françaises ».

Ce cycle est présenté à partir des fonds « Images de la Culture » et en lien avec l’exposition « Continent Aragon » visible à la Médiathèque Louis Aragon de Martigues jusqu’au mois de janvier 2023.

Godard, l’amour et la poésie, Luc Lagier, 2007, 53 mn

Retour sur les « années Karina » de Jean-Luc Godard : années mythiques ou mythifiées, couronnées par cinq films (d’Une femme est une femme à Pierrot le Fou, en omettant Made in USA) et l’un de ces couples dont le cinéma a le secret. Luc Lagier leur offre un éclairage biographique et amoureux, et relit l’essor de Godard à la lumière de ses relations avec Anna Karina, analyse filmique à l’appui. Mardi 3/01, jeudi 5/01, samedi 7/01 – 15H

Il était une fois…Le Mépris, Antoine de Gaudemar, 2009, 52 mn

En 1963, Jean-Luc Godard a 33 ans quand il réalise Le Mépris : l’histoire d’un couple qui se défait, d’une femme qui en vient à mépriser son mari. A partir de témoignages, d’extraits et d’images d’archive, Antoine de Gaudemar restitue l’œuvre dans l’histoire du cinéma et dans la carrière du cinéaste, à qui il donne la parole pour en retracer la genèse. Sont présentés également des extraits de l’entretien entre Godard et Fritz Lang (1967). Adapté du roman de Moravia, Le Mépris est l’un des films de Godard qui a le mieux marché en salle, avec une Brigitte Bardot alors au sommet de sa gloire. Mardi 10/01, jeudi 12/01, samedi 14/01 – 15H

Marcel Ophuls et Jean-Luc Godard, la rencontre de Saint-Gervais, Vincent Lowy, Frédéric Choffat, 2011, 43 mn

Le 31 octobre 2009, après la projection du Chagrin et la Pitié (1971), Jean-Luc Godard et Marcel Ophüls se rencontrent en public au théâtre de Saint-Gervais à Genève. Captation de ce moment, le film commence par une suite de tirades sur l’Histoire, la réception du film et ce qu’est être juif, pour devenir peu à peu un échange chargé d’ironie et de tendresse, où les deux cinéastes reviennent sur le projet d’un film commun. Mardi 17/01, jeudi 19/01, vendredi 20/01- 15H

Jean-Luc Godard, le désordre exposé, Céline Gailleurd, Olivier Bohler, 2012, 66 mn

Avec un recul de cinq années, André S. Labarthe (devant la caméra de Céline Gailleurd et Olivier Bohler) revient sur l’exposition de Jean-Luc Godard, Voyage(s) en Utopie, qui fit scandale en 2006 au Centre Pompidou. Déambulant parmi les pièces rescapées de l’exposition, Labarthe, cinéphile de la première heure et ami de JLG, se livre à une méditation éclairée sur les intentions et les choix d’un cinéaste qui a fait sa matière du désordre du monde. Mardi 24/01, jeudi 26/01, samedi 28/01 – 15H



