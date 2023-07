Visite des collections de la bibliothèque Cinémathèque française Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite des collections de la bibliothèque Samedi 16 septembre, 15h00, 17h00 Cinémathèque française Gratuit dans la limite des places disponibles réservation obligatoire

En lien avec le Musée Méliès, la Bibliothèque du film propose deux visites autour du fonds Georges Méliès, constitué de dessins, photographies et archives personnelles d’une richesse remarquable. Pour en savoir plus sur le créateur du « spectacle cinématographique », ses inventions, ses déboires et l’histoire de ses précieuses archives.

Cinémathèque française 51 rue de Bercy 75012 Paris

Voyage dans la lune – Les Sélénites, Georges Méliès – © coll. La Cinémathèque française.