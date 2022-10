Fête 2022 – Journée mondiale du cinéma d’animation Cinémathèque française, 29 octobre 2022, Paris.

Toutes les activités sont gratuites sauf indication contraire. Plein : 7€ / Réduit : 5,50€ / – 18 ans & adhérent AFCA : 4€

Cinémathèque française 51 Rue de Bercy, 75012 Paris

Pour clôturer et célébrer comme il se doit cette 21e édition, la Fête du cinéma d’animation investit la Cinémathèque française (Paris) du 29 au 31 octobre à l’occasion de la Journée mondiale du cinéma d’animation, célébrée partout dans le monde par les membres de l’ASIFA dont l’AFCA est le représentant en France.

SAMEDI 29 OCTOBRE2022

14h-17h – Ateliers

Gratuit, en continu

Trois ateliers d’une demi-heure chacun, animés par des professionnels, pour découvrir et pratiquer différentes techniques du cinéma d’animation, des origines à nos jours.

16h30 – En sortant de l’école: Vive l’insolence !

40 min – dès 8 ans – Gratuit

Découvrez 13 courts métrages issus des premières saisons d’En sortant de l’école, une série de poèmes animés, en présence des équipes de films !

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022

11h-15h – Atelier Non-Stop-Motion !

Dès 8 ans – Gratuit, en continu

NikodiO expérimente l’animation sur des supports étonnants, et vous propose des astuces pour animer la façade vitrée de la Cinémathèque. Équipé de votre smartphone, un pinceau, du blanc de Meudon et un brin de malice, venez dessiner pour créer le plus beau des GIF animé.

15h – Avant-première Plumes et Becs

1h – Dès 6 ans – Payant

Un programme de courts métrages, qui donne envie de marcher pieds nus dans la rosée du matin ou sur la mousse soyeuse, et de câliner un arbre en observant les oiseaux !

Projeté en avant-première en présence de la réalisatrice Charlie Belin

17h – Masterclass de Benoît Chieux

1h30 – Gratuit

Le cinéaste Benoît Chieux revient sur son parcours, les films sur lesquels il a travaillés. Il nous livre également quelques secrets de son premier long métrage Sirocco et le Royaume des courants d’air.

LUNDI 31 OCTOBRE 2022

20h45 – Avant-première Unicorn Wars

1h32 – Interdit au moins de 12 ans – Payant

Une avant-première très spéciale pour cette soirée d’Halloween !

Entre Apocalypse Now et Bambi, le film relate la guerre ancestrale entre l’armée des oursons et les licornes dans une fable à la croisée du conte et de la satire fantastique.

Projection en avant-première, en présence de l’équipe du film

Info & billetterie : https://www.fete-cinema-animation.fr/



