MUSIQUE ET ESPIONNAGE Cinémathèque française – musée du cinéma Paris Catégorie d’évènement: Paris

MUSIQUE ET ESPIONNAGE Cinémathèque française – musée du cinéma, 13 mai 2023, Paris. MUSIQUE ET ESPIONNAGE Samedi 13 mai, 21h30 Cinémathèque française – musée du cinéma Gratuit sans réservation Concert de jazz, sur des musiques tirées des plus grands films noirs et films d’espionnage

Avec les étudiants du Conservatoire Municipal du 11ème arrondissement de Paris sous la direction de Virginie Capizzi, professeur de jazz vocal au Conservatoire Municipal du 11ème arrondissement de Paris.

A partir de 21h30 sur la mezzanine Cinémathèque française – musée du cinéma 51 rue de Bercy 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France 01 71 19 33 33 http://www.cinematheque.fr Dans le magnifique bâtiment de l’architecte Frank O. Gehry, parcourez l’histoire et la préhistoire du cinéma et découvrez les trésors des collections de la Cinémathèque française. © Cinémathèque francaise – musée du cinéma Entrée par les jardins M° Bercy Bus n° 24, 64, 87 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 Mission Impossible © DR

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cinémathèque française - musée du cinéma Adresse 51 rue de Bercy 75012 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Cinémathèque française - musée du cinéma Paris

Cinémathèque française - musée du cinéma Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

MUSIQUE ET ESPIONNAGE Cinémathèque française – musée du cinéma 2023-05-13 was last modified: by MUSIQUE ET ESPIONNAGE Cinémathèque française – musée du cinéma Cinémathèque française - musée du cinéma 13 mai 2023 Cinémathèque française - musée du cinéma Paris Paris

Paris Paris