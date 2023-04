VENEZ DANSER LE JERK AVEC AUSTIN POWERS Cinémathèque française – musée du cinéma Paris Catégorie d’évènement: Paris

VENEZ DANSER LE JERK AVEC AUSTIN POWERS Cinémathèque française – musée du cinéma, 13 mai 2023, Paris. VENEZ DANSER LE JERK AVEC AUSTIN POWERS Samedi 13 mai, 18h00, 19h00 Cinémathèque française – musée du cinéma Gratuit sans réservation Venez danser le jerk avec Austin Powers

Devant le parvis de la Cinémathèque avec l’AICOM Paris, démonstration, suivie d’une leçon de danse. Cinémathèque française – musée du cinéma 51 rue de Bercy 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France 01 71 19 33 33 http://www.cinematheque.fr Dans le magnifique bâtiment de l’architecte Frank O. Gehry, parcourez l’histoire et la préhistoire du cinéma et découvrez les trésors des collections de la Cinémathèque française. © Cinémathèque francaise – musée du cinéma Entrée par les jardins M° Bercy Bus n° 24, 64, 87 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 Austin Powers International Man of Mystery, 1997 © DR

