EXPOSITION TOP SECRET

De Mata-Hari à James Bond, l’exposition Top Secret lève le voile sur les espions, héros romanesque dont l’univers nourrit depuis toujours l’imaginaire des plus grands cinéastes. Cryptologie et cyberspy, gadgets et artefacts historiques, une histoire de l’espionnage au cinéma, ludique et érudite. De 20h à 22h, intervention des comédiens dans l’exposition pour le jeu d’espionnage.

De 18h à minuit (dernier accès à 23h)

Cinémathèque française – musée du cinéma 51 rue de Bercy 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France 01 71 19 33 33 http://www.cinematheque.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinematheque.fr/cycle/nuit-europeenne-des-musees-2023-1087.html »}] Dans le magnifique bâtiment de l’architecte Frank O. Gehry, parcourez l’histoire et la préhistoire du cinéma et découvrez les trésors des collections de la Cinémathèque française. © Cinémathèque francaise – musée du cinéma Entrée par les jardins M° Bercy Bus n° 24, 64, 87

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

Conception, la Cinémathèque française / Mélanie Roero OSS 117 : Le Caire, nid d’espions, Michel Hazanavicius, 2006 © 2005 – Gaumont/SND/M6 Films. La Mort aux Trousses, Alfred Hitchcock, 1989 ©1959 Turner Entertainment Co., a Time Warner Company.