Toulouse Projection du film « Anatomie d’un rapport » Cinémathèque de Toulouse Toulouse, 25 janvier 2024, Toulouse. Projection du film « Anatomie d’un rapport » Jeudi 25 janvier 2024, 19h00 Cinémathèque de Toulouse Projection du film « Anatomie d’un rapport » Ciné-rencontre avec Frédéric Thibaut, programmateur à la Cinémathèque de Toulouse et Ali Akbari, muséographe au Muséum, autour de la sexualité, suivie de la projection du film Anatomie d’un raport de Luc Moullet Horaires : Le jeudi 25 janvier, de 19h à 21h À partir de 16 ans

Accès libre & gratuit

Cinémathèque de Toulouse

Crédits texte et images : © La Cinémathèque de Toulouse Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 30 30 10 https://www.lacinemathequedetoulouse.com/ Installée rue du Taur, au cœur de la ville, la Cinémathèque de Toulouse a été fondée en 1964 par des cinéphiles réunis autour de la figure de Raymond Borde. Plus qu’un lieu de projection de films, c’est également un lieu d’archives, d’expositions et de restauration au patrimoine unique. Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:00:00+01:00

