Toulouse La Cinémathèque Junior en fête ! Cinémathèque de Toulouse Toulouse, 15 décembre 2023 19:00, Toulouse. La Cinémathèque Junior en fête ! 15 – 17 décembre Cinémathèque de Toulouse Projections : 4,50€ / 7€ / 8€ | Ateliers « Deviens projectionniste » et « Mash-Up » : 5€ | Autres ateliers et exposition : entrée libre Du cinéma pour le jeune public Le temps d’un week-end, la Cinémathèque de Toulouse convie enfants et adolescents à découvrir les coulisses du cinéma. Au programme : De nombreuses activités comme une découverte du cinéma d’animation avec le studio de La Ménagerie, des ateliers pour devenir projectionniste, créer ses propres films, ou encore participer à une séance de cinéma

à (re)découvrir sur grand écran Une séance de projection de courts-métrages en partenariat avec le studio d’animation Xbo Films Programmation Vendredi 15 décembre À 20h – projection de Mary Poppins Samedi 16 décembre À 14h : Exposition Un caillou dans la chaussure

À 16h – Ciné-goûter Abdou, le père Noël et autres histoires Dimanche 17 décembre À 11h – « L’Étonnante Séance » (films, visite et petit déjeuner)

À 16h : Ciné-concert La Petite Taupe

Détails de la programmation sur le site web de la Cinémathèque de Toulouse Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 30 30 16 https://www.lacinemathequedetoulouse.com/ Installée rue du Taur, au cœur de la ville, la Cinémathèque de Toulouse a été fondée en 1964 par des cinéphiles réunis autour de la figure de Raymond Borde. Plus qu'un lieu de projection de films, c'est également un lieu d'archives, d'expositions et de restauration au patrimoine unique. Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d'Arc

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:19:00+01:00

