Toulouse Gélatine Cinémathèque de Toulouse Toulouse, 21 novembre 2023, Toulouse. Gélatine 21 – 25 novembre Cinémathèque de Toulouse Entrée libre Pour la deuxième édition de SYNCHRO, festival de ciné-concerts, la façade de la Cinémathèque de Toulouse s’anime grâce à une installation vidéo-mapping réalisée par Marcos Riesco et le Proyectarium. Cette nouvelle forme de création visuelle raconte le 7e art du début du XXe siècle en puisant dans les collections de la Cinémathèque pour aboutir à un spectacle éphémère qui sera diffusé tout au long du festival. Musique Tanidual / Création mapping Marcos Riesco / Mise en façade Le Proyectarium Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 30 30 10 https://www.lacinemathequedetoulouse.com/ Installée rue du Taur, au cœur de la ville, la Cinémathèque de Toulouse a été fondée en 1964 par des cinéphiles réunis autour de la figure de Raymond Borde. Plus qu’un lieu de projection de films, c’est également un lieu d’archives, d’expositions et de restauration au patrimoine unique. Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© MRiesco, LeProyectarium

